IR: restituição cancelada A Secretaria da Receita Federal suspendeu a liberação de mais um lote residual de restituições do Imposto de Renda, referente a declarações entregues em 1999, ano-base 1998. O pagamento estava previsto inicialmente para segunda-feira, dia 15. De acordo com a Receita, cerca de 100 mil contribuintes tiveram a declaração retida em malha fina, por erros de cálculo ou informação. De acordo com o coordenador do Programa de Imposto de Renda, Luiz Carlos Rocha de Oliveira, no dia 15 de junho, será liberado o primeiro lote de restituições das declarações de 2000. Somente após isso é que o governo planeja voltar a pagar as restituições relativas a 1999. As restituições serão corrigidas pela taxa Selic que tem um total acumulado de 19,44%. Além das restituições do ano passado retidas na malha fina, há mais 45 mil declarações de anos anteriores: 3,7 mil de 96; 5,8 mil de 97; e 35,6 mil de 98.