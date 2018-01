IR: restituição poderá ser feita através de DOC Os contribuintes que enviaram suas declarações do Imposto de Renda 2001, ano-base 2000, e que não indicaram em seus ajustes a agência bancária e o número da conta-corrente ou poupança para o crédito da restituição não precisarão fazer a declaração retificadora. Convênio firmado entre a Receita Federal e o Banco do Brasil (BB) nesta semana permitirá que seja feito, gratuitamente, um Documento de Ordem de Crédito (DOC) para a conta do contribuinte, desde que ele apresente o seu Cadastro da Pessoa Física (CPF) em qualquer uma das agências do BB. Além disso, as pessoas que tenham restituição a receber, mas não fizeram a indicação da conta no ajuste poderão obter informações por meio do BB Atende (0800-78-5678). Desde a semana passada, a Receita proibiu o pagamento das restituições do IR e de tributos e contribuições federais no caixa das agências com o objetivo de evitar fraudes. Por lei, as instituições financeiras são responsáveis pela averiguação entre o CPF do titular da conta e do declarante que está recebendo a restituição. Restituições estarão liberadas a partir de junho O primeiro lote de restituição deve ser liberado a partir de junho. A Receita continuará enviando as notificações aos contribuintes que tenham imposto a restituir. Nesse documento deverá constar, além do valor da restituição, informações sobre onde o dinheiro estará disponível e como a pessoa poderá fazer a transferência bancária, caso não tenha indicado sua conta na própria declaração. O prazo de entrega das declarações termina no dia 30 de abril. Os contribuintes que enviarem seus ajustes depois desta data poderão ter de pagar multa mínima de R$ 165,74 ou no máximo 20% do valor do imposto de renda devido. Veja como fazer a declaração no link abaixo.