IR: restituição sai até dia 15 Até sexta-feira, a Receita Federal deverá tornar disponível a lista com o CPF dos contribuintes incluídos no quarto lote de restituição do Imposto de Renda referente ao exercício 2000, ano-base 1999. Para obter mais informações, basta acessar o site da Receita ou contatar o telefone 0300-78-0300. Do exterior, as ligações devem ser feitas para o número 55-78300-78300. Os contribuintes incluídos nesse lote receberão uma notificação em casa de que o dinheiro foi liberado. O valor estará disponível nos bancos autorizados, a partir do dia 15, corrigido por 6,60%, referente à taxa básica de juros - Selic - acumulada de maio a agosto mais 1% de setembro. Os contribuintes inscritos no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) até 31 de dezembro de 1999, que estavam dispensados de declarar o Imposto de Renda deste ano (exercício 2000, ano-base 1999), devem entregar a Declaração de Isento 2000 até o dia 30 de novembro. A entrega, que teve início em 1º de agosto, pode ser feita nas agências dos Correios, nas casas lotéricas, pelo site da Receita ou por telefone.