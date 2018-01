IR: restituição será recebida em conta corrente A partir de agora, a restituição do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) não poderá mais ser retirada no caixa do banco. A restituição e o ressarcimento de outros valores relativos a tributos e a contribuições administrados pela Receita Federal serão creditados diretamente na conta corrente ou conta poupança do beneficiado. A medida foi tomada para evitar a ocorrência de fraudes. Segundo a Receita Federal, é obrigação do banco verificar se os dados do cliente batem com os dados enviados pela Receita para que a autorização do crédito seja feita na conta correta. Caso haja equívocos, o banco terá de devolver os valores indevidamente restituídos ou ressarcidos, com os respectivos acréscimos legais, sem prejuízo da imposição das demais sanções cabíveis. Tire suas dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2001 na Cartilha de Imposto de Renda (veja link abaixo).