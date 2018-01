IR: restituições não serão pagas hoje O pagamento do quinto lote residual do Imposto de Renda 99 não será liberado hoje. A Receita decidiu fazer a devolução do imposto desses contribuintes depois do dia 15 de junho, quando será liberado o primeiro lote de restituições referente às declarações do exercício 2000. Ainda existem cerca de 100 mil declarações - exercício 99, ano-base 98 - retidas na malha fina da Receita Federal. A Receita verificou que cerca de 50 mil contribuintes realizaram a entrega da declaração de Imposto de Renda 2000 utilizando o programa do ano passado. Os contribuintes que cometeram este erro deverão reapresentar a declaração. A entrega só poderá ser feita nas unidades da Receita. O contribuinte precisa apresentar o recibo de entrega com data até 28 de abril e disquete com a nova declaração. Neste caso não haverá incidência de multa. Já os contribuintes que fizerem a reapresentação pela Internet terão de pagar multa.