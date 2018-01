IR retido na fonte: declaração na Internet A Receita Federal informou que a partir das 20 horas de hoje será colocado à disposição dos contribuintes, em seu site (veja link abaixo), o programa gerador da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). O programa poderá ser copiado a partir do programa que estará disponível na Internet. A DIRF deve ser entregue à Receita em disquete, CD-ROM, fita magnética, fita DAT ou cartucho até o dia 28 de fevereiro. A entrega é obrigatória para empresas e pessoas físicas que pagaram ou creditaram rendimentos com retenção do Imposto de Renda na fonte durante o ano passado. Quem perder o prazo ou deixar de entregá-la estará sujeito ao pagamento de multa no valor de R$ 57,34. A Instrução Normativa aprovando o uso do programa foi assinada hoje pelo secretário da Receita, Everardo Maciel, e será publica na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União.