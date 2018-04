IR: retificação pode piorar congestionamento Tudo indica que a Internet e o Receitafone estarão sobrecarregados nos últimos dias do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Fora o grande número de contribuintes que ainda não fizeram a entrega, parte dos que já declararam está enviando declaração retificadora, como indicam os números da Receita: das 129.201 declarações online recebidas até o dia 16, 18.827 eram retificadoras. Um dos motivos foi a liminar concedida há duas semanas pela 14.ª Vara Cível da Justiça Federal de São Paulo, em ação civil pública proposta pelos procuradores da República em São Paulo Walter Claudius Rothenburg e Marlon Albert Weichert. Por ela, os contribuintes pessoas físicas de todo o País podem deduzir do Imposto de Renda as despesas com remédios, óculos e lentes de contato e aparelhos auditivos. Por trás das retificações, no caso, está o interesse do contribuinte de valer-se dessas deduções para diminuir o imposto a pagar ou aumentar o valor a restituir. Outros, ainda, estão substituindo a declaração entregue por nova, em geral desnecessariamente, porque esqueceram alguma informação. O auditor da Receita Federal Luís Monteiro explica que a declaração retificadora deve ser feita basicamente quando o contribuinte cometeu um erro de informação que afeta os cálculos do imposto. A troca por nova não será necessária, por exemplo, quando houver omissão do código da profissão ou de algum bem de pequeno valor. Monteiro diz que, nesse caso, basta apenas acrescentar o dado na declaração do ano seguinte e explicar, no caso de bem, que por esquecimento ele não foi lançado no ano anterior.