IR: sai hoje lista do lote residual do IRPF 2000 A Receita Federal liberou hoje a consulta à lista do primeiro lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2000, ano base 1999. O dinheiro da restituição será liberado para saque no próximo dia 15. A lista pode ser acessada pelo contribuinte no site da Receita (ver o link abaixo) ou pelo telefone 0300-78-0300. O valor da restituição estará corrigido em 11,53%, correspondentes à variação da taxa Selic de maio a dezembro de 2000 e de mais 1% referente ao mês de janeiro. Nesse primeiro lote residual, foram processadas um milhão de declarações. Desse total, 45.500 são declarações com imposto a restituir, no valor de R$ 66,56 milhões. Também foram processadas nesse lote 23.991 declarações com imposto a pagar, totalizando R$ 17,62 milhões. O restante das declarações é de contribuintes com saldo zero de imposto. A Receita vai começar, a partir de hoje, expedir para os contribuintes os extratos com os valores da restituição. Até agora foram liberadas 11,7 milhões de declarações. Segundo o coordenador do Programa de Imposto de Renda (PIR) da Receita Federal, Luiz Carlos Rocha de Oliveira, com a liberação do 1º lote residual, sobram ainda para serem processadas 286.500 declarações com imposto a restituir. A Receita vai liberar, nos próximo dia 23, um lote residual do IRPF de 1998 e, no dia 24, um lote residual de 1999.