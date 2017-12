IR: segundo lote residual já está disponível Desde ontem está disponível o segundo lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2000 (ano-base 1999) nos bancos autorizados pela Receita Federal. As informações estão disponíveis no site da Receita (veja o link abaixo) e pelo telefone 0300-780300. Neste lote foram processadas 223.986 declarações, das quais 29.392 têm imposto a restituir, no valor total de R$ 79.999.855,48, outros 23.679 contribuintes terão saldo a pagar e 170.915 são de contribuintes com saldo zero de imposto. Até agora, foram liberadas 11,93 milhões de declarações do total de 12,5 milhões recebidas pela Receita no ano 2000. O montante foi corrigido por 12,8% correspondente à variação da taxa Selic, a taxa de juros referencial da economia, acumulada de abril de 2000 a janeiro deste ano mais 1% relativo a fevereiro. O valor não sofrerá mais nenhum acréscimo, independentemente da data em que o dinheiro for sacado.