IR: sexto lote sai no dia 16 A Receita Federal estará oferecendo o sexto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2000 para saque no próximo dia 16. Amanhã, os contribuintes poderão verificar no endereço eletrônico da Receita (veja o link abaixo) ou pelo telefone 0300-780300 se estão incluídos neste lote. Foram processadas um milhão de declarações, sendo que 154.629 com direito à restituição, no valor total de R$ 96,051 milhões, e outras 79.403 declarações com imposto a pagar, num total de R$ 82,263 milhões. O montante a restituir terá correção de 9,11%, correspondentes à variação da taxa Selic de maio a outubro e de mais 1% referente a novembro.