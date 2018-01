IR: terceiro lote da restituição disponível A Receita Federal libera hoje um lote de R$ 826 milhões relativo às restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2000, ano-base 1999. Esse é o terceiro de sete lotes de restituição no qual serão beneficiados 1,2 milhão de contribuintes que pagaram imposto a mais no ano passado. De acordo com o coordenador nacional do Programa do Imposto de Renda (PIR), Luiz Carlos Rocha de Oliveira, as pessoas que receberão a restituição neste lote fazem parte dos 10 milhões de contribuintes que enviaram sua declaração via Internet. Do total de 12,3 milhões de declarações de IRPF recebidas pela Receita neste ano, 1 milhão foram entregues em disquete, 1,3 milhão em formulários de papel e a maioria absoluta (10 milhões) entregou pelos sistemas On Line ou pelo site da Receita na Internet (veja o link abaixo). Os contribuintes poderão receber o dinheiro diretamente no caixa da agência bancária indicada na notificação enviada pela Receita. É necessário apresentar a carteira de identidade e o Cadastro da Pessoa Física (CPF) ao funcionário do banco. Caso o contribuinte tenha pedido na declaração, a restituição poderá ser depositada diretamente na sua conta-corrente. O montante a receber está corrigido em 5,19%, o que corresponde à variação da taxa Selic (que remunera os títulos do governo) nos meses de maio a julho e de mais 1% relativo ao mês de agosto.