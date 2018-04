IR: tire suas dúvidas Recebi de meu pai, em doação, parte ideal de seus bens. Com que valor devo declarar esses bens, uma vez que os documentos foram feitos pelo valor venal? Meu pai está isento da entrega do Imposto de Renda e esses bens não estão sendo declarados. (Dirce Carvalho) Resposta: Deve declarar de acordo com os valores constantes dos documentos de transmissão/doação. A diferença a maior entre o custo de aquisição e o valor da venda constitui ganho de capital tributável, sujeito ao Imposto de Renda. Sugerimos analisar a Instrução Normativa n.º 84/2001 (disponível no site da Receita Federal, no item "Legislação"). (Confirp) O valor pago ao fundo de reserva em 2001, para realização de obras no prédio, pode ser incorporado ao do apartamento, que se valorizou? Posso lançar os R$ 3 mil que paguei como benfeitoria? O apartamento, que custou R$ 120 mil, teve valorização de 35% e vale hoje aproximadamente R$ 150 mil. Como devo lançar esse imóvel, adquirido em abril de 2001? (Carlos Eduardo Gabriel) Resposta: A compra do apartamento deve ser lançada na ficha "Bens" do programa. Informe resumidamente no campo ´discriminação´ os dados relativos ao bem, como o nome e CNPJ/CPF do vendedor, o valor total do bem (constante no documento de compra, e não pelo preço de mercado) e o nome da instituição que fez o financiamento (se for o caso). No campo "valores", informe apenas o valor efetivamente pago em 2001 (entrada mais parcelas pagas). No próximo ano, serão adicionadas as parcelas pagas em 2002, e assim sucessivamente. O valor da benfeitoria só poderá ser lançado quando houver reforma ou acréscimo do imóvel. Nesse caso, lançar na ficha "bens", item "17" (benfeitorias), desde que tenha as notas fiscais, recibos e faturas, que devem ser guardados até 2007 (cinco anos). (Confirp) As dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física são respondidas pela Confirp Consultoria Contábil; por Afonso & Libertuci Advogados; Victor Domingos Galloro, diretor da Galloro Associados e membro do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e por Sauro Henrique de Almeida, diretor de legislação e tributos da Fenacon. Obs.: Serão respondidas cartas com dúvidas sobre Imposto de Renda recebidas até 12/4/2002.