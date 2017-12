IR: último lote de restituição sai hoje O sétimo e último lote regular de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2000 estará disponível nos bancos autorizados a partir de hoje. Foram liberadas, neste lote, 231.511 declarações com imposto a restituir, totalizando R$ 294.057.079,46. Esse valor foi corrigido por 10,33% correspondente à variação da taxa Selic de maio a novembro mais 1% de dezembro. Vale ressaltar que a quantia não sofrerá mais nenhum acréscimo, independentemente da data em que for efetuado o saque. O contribuinte que informou os dados bancários na declaração terá a comodidade de ter o crédito da restituição direto na sua conta corrente. Para os que não informaram, a devolução será enviada para as agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Para fazer o saque, o contribuinte deverá ir à agência bancária indicada no extrato enviado pela Receita Federal, levando CPF e carteira de identidade. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Após esse prazo o valor somente poderá ser resgatado nas unidades locais da Receita . Até agora, foram liberadas 10.708.252 declarações, das quais 4.740.757 com imposto a restituir, no valor de R$ 3.615.014.544,12, e 1.357.566 declarações com imposto a pagar, no montante de R$ 1.577.613.331,15. Outras 4.609.929 declarações tiveram saldo zero.