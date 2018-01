IR2001 poderá ser por débito automático Uma novidade para quem vai declarar o Imposto de Renda (IR) de 2001 será a possibilidade de os contribuintes efetuarem o pagamento por meio do débito automático em conta bancária, desde que a declaração seja enviada pela Internet através do site da Receita Federal (veja link abaixo), segundo apurou Nívea Vargas. O sistema a ser adotado ainda está sendo elaborado pelos técnicos da Receita. De acordo com o Assessoria da Receita, os moldes deverão ser os mesmos adotados para o pagamento da restituição. Ou seja, informando no preenchimento do formulário da declaração os números do banco, da agência bancária e da conta bancária do contribuinte. No envio da declaração, o programa solicitará a senha bancária do contribuinte para que o débito seja autorizado. Ainda, para quem optar pelo pagamento parcelado do imposto, o novo sistema calculará os juros que devem incidir sobre as parcelas restantes. O contribuinte pode dividir o imposto em até seis vezes, sendo que cada parcela não pode ser inferior a R$ 50. O prazo para a entrega da declaração é até 30 de abril e a previsão é de que o programa esteja disponível no site da Receita no início do mês de março.