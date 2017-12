IR:6º lote de restituição disponível quinta O sexto lote de restituição do Imposto de Renda estará disponível nos bancos autorizados quinta-feira. Nessa data será feito também o crédito em conta corrente de quem fez essa solicitação na declaração. O valor será corrigido por 9,11% e permanecerá nos bancos durante um ano para saque. Após essa data a devolução só será realizada nas unidades da Receita. Quem ainda não recebeu comunicado sobre a liberação da restituição pode consultar a lista de beneficiados nesse lote no site da Receita Federal (veja link abaixo) ou ligar para 0300-780300. Isento Pelos registros da Receita, cerca de 30 milhões de contribuintes ainda não entregaram a Declaração de Isento. O prazo termina dia 30. Este ano, segundo o supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, Luiz Carlos Rocha de Oliveira, terminado o prazo de entrega, os contribuintes só poderão regularizar sua situação nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Correios, ao custo de R$ 4,50.