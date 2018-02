Irã diz que apoia alta dos preços do petróleo

“Teerã considera bem-vinda qualquer medida que vise a estabilidade do mercado e a melhoria dos preços do petróleo, baseadas na justiça, equidade e participação de mercado justa para todos os produtores de petróleo”, disse o presidente. O Irã, terceiro maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), tem aumentado a produção de petróleo após a retirada das sanções ocidentais em janeiro.

Teerã recusou-se a participar de uma tentativa anterior, neste ano, de membros e não membros da Opep para estabilizar a produção.

Reunião. Os membros da Opep se reunirão na Argélia durante o Fórum Internacional de Energia, que agrupa produtores e consumidores, entre os dias 26 e 28 de setembro. A Rússia, não integrante da Opep, também vai participar do fórum.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas, mesmo antes desse encontro, membros do cartel do petróleo já articulam uma nova reunião do grupo para discutir a questão do preço da commodity. A informação foi dada pelo secretário-geral da Opep, Mohammed Barkindo, em visita à Argélia, publicou ontem a APS, agência estatal do país.

Barkindo disse estar otimista sobre o encontro na Argélia no final do mês. Ele havia dito anteriormente que as discussões em Argel, a capital do país, seriam consultas e que nenhuma grande decisão seria tomada.

“O encontro informal foi proposto como uma medida para promover uma reunião extraordinária com o intuito de tomar decisões para estabilizar o mercado”, disse Barkindo. O chefe da Opep disse que a organização não busca definir um preço, mas garantir estabilidade para o mercado. Vários produtores da Opep já pediram um congelamento da produção para conter o excesso que causou o colapso do preço nos últimos dois anos.