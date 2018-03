Irã diz que preços não justificam corte de produção da Opep O chefe para assuntos relacionados à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) do Ministério do Petróleo do Irã, Javad Yarjani, disse que os preços atuais não justificam um corte de produção pelos países da organização. "Se a tendência de alta dos preços do petróleo bruto persistir e as reservas continuarem num nível favorável, haverá uma probabilidade muito pequena de qualquer mudança no teto de produção da Opep", disse Yarjani. Os ministros de Petróleo dos países da Opep vão se reunir no próximo domingo para revisar as condições do mercado. Também hoje, o presidente da Opep, xeque Ahmad Fahad al Sabah, também disse que a organização deverá manter inalterado o teto de produção de 27 milhões de barris por dia. As informações são da Dow Jones.