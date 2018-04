Irã e Turquia fecham acordo para levar gás à Europa O governo do Irã chegou a um acordo com uma empresa turca para a criação de uma joint venture que transportará gás à Europa, segundo a edição de domingo de jornais iranianos. A estatal iraniana de exportação de gás, Nigec, terá uma participação de 50% no novo negócio, segundo disse aos jornais locais o presidente da Nigec, Reza Kasaizadeh. A expectativa é a de que a joint venture transporte para a Europa, através da Turquia, cerca de 35 milhões de metros cúbicos de gás. A empresa turca envolvida no acordo e o nome da joint venture não foram revelados. O Irã possui a segunda maior reserva de gás natural do mundo, depois da Rússia. Sua participação no mercado mundial, no entanto, é insignificante devido a uma enorme demanda doméstica.