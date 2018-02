Irã e Turquia firmam parceria para construir refinaria Os governos do Irã e da Turquia concordaram em firmar uma parceria de US$ 2 bilhões para construir uma refinaria de petróleo no norte do Irã, informou a agência de notícias iraniana Fars. Segundo a agência, o acordo foi assinado pelo Ministério do Petróleo do Irã e o Ministério da Energia e Meio Ambiente da Turquia durante recente encontro entre os representantes do setor.