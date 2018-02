Irã nega ter ocupado plataforma petrolífera romena O Ministério de Relações Exteriores do Irã negou nesta quarta-feira que forças de seu país tenham ocupado a plataforma petrolífera marinha romena Orizont, no Golfo Pérsico, em águas Iranianas. O porta-voz do Ministério, Hamid-Reza Asefi, chamou de "chantagem dos meios de comunicação" e de "falsas" as informações sobre a ocupação da plataforma e a retenção de seu pessoal, de nacionalidade romena e indiana. A plataforma Orizont, de 30 mil toneladas, propriedade da companhia romena GSP (Grup Servicii Petroliere), opera no Golfo Pérsico desde outubro de 2005. "As forças iranianas impediram uma tentativa da companhia de tirar ilegalmente da plataforma equipamentos para a prospecção de petróleo. A empresa repetiu a tentativa mas não teve êxito graças à chegada a tempo da polícia iraniana", disse Asefi. Um porta-voz da GSP afirmou na terça-feira que há um litígio "contratual" entre companhia romena e as iranianas PetroIran (estatal) e Oriental Oil Kish, que pode levar à rescisão do contrato para perfurações marinhas. Ele acrescentou que o pessoal da plataforma voltou a seus postos após cinco horas de detenção sob a ameaça das armas das forças iranianas. Empresas privadas romenas colaboram há muitos anos com o Irã, especialmente no campo da prospecção de petróleo, lembrou Asefi. "No entanto, as divergências jurídicas surgidas ultimamente não foram resolvidas através das negociações e foi preciso recorrer à Justiça", acrescentou.