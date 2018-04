Irã pede a países islâmicos embargo ao petróleo O presidente do Irã, Mohammed Khatami, pediu aos países produtores de petróleo islâmicos que imponham embargo simultâneo de um mês as exportações de petróleo aos "principais" aliados de Israel, em protesto contra a ofensiva israelense na Cisjordânia, informou a TV e rádio estatais. Khatami classificou o apoio dos EUA a Israel de "inequívoco". O presidente fez o pedido por carta ao emir do Catar, xeque Hamad bin Khalifa al Thani, cujo país lidera a Organização da Conferência Islâmica. O presidente enviou também mensagens separadas as autoridades na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e ao Kuwait, pedindo que tomem decisões imediatas de apoio aos palestinos. Anteriormente, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, e o ministro do Petróleo do país também haviam pedido por um mês de embargo as exportações de petróleo, com adesão das nações produtoras islâmicas.