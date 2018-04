Irã propõe reduzir produção de petróleo O Irã vai propor uma redução na produção de 1 milhão a 1,5 milhão de barris diários de petróleo na próxima reunião da Opep, prevista para ocorrer em 29 de novembro, no Cairo, no Egito. "Assim, se alcançará um equilíbrio entre oferta e demanda, frente à queda dos preços e à instabilidade do mercado", informou o representante iraniano na Opep, Mohammad Ali Jatibi, segundo a televisão estatal do país. Jatibi afirmou que o volume da redução vai depender da evolução da crise econômica mundial. Na reunião do fim do mês, a Opep vai examinar uma reação à derrubada do preço do petróleo no mercado.