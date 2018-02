Irã quer investir em agricultura no Brasil O embaixador do Irã no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, confirmou hoje que seu país está interessado em impulsionar investimentos de empresas iranianas no setor agrícola brasileiro. Em entrevista coletiva, em Brasília, ele disse que essa é uma das 15 áreas de cooperação que o presidente iraniano, Mahmud Ahmadinejad, pretende estimular a partir de sua visita oficial ao Brasil, no próximo dia 23. Segundo o embaixador, a ideia é de que empresas privadas iranianas formem joint ventures com brasileiras para a produção de soja, milho e etanol. A produção não teria apenas o objetivo de suprir o mercado iraniano, mas também o de atender a demandas de outros países.