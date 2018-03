Iraque conclui leilão de campos de petróleo

A concessão do West Qurna Fase 2 ficará com um consórcio formado pela russa Lukoil, enquanto o Majnoon foi para a Royal Dutch Shell e a malaia Petronas. O campo Halfaya, com reservas estimadas em 4,1 bilhões de barris, foi para a China National Petroleum, a Petronas e a francesa Total.

O ministro de Petróleo do Iraque, Hussein al-Shahristani, afirmou que a capacidade de produção dos sete campos que foram leiloados pode chegar a 4,7 milhões de barris por dia. As informações são da Dow Jones.