Iraque continua como destaque e o dólar sobe mais Os mercados internacionais reagem negativamente ao discurso do presidente George W. Bush, que seguiu mais uma vez na direção de uma solução bélica para a questão do Iraque ? embora não tivesse anunciado data para o início da guerra. Ao mesmo tempo, o presidente russo, claramente contrário a um conflito no Oriente Médio até ontem, endureceu sua posição sobre o assunto. Segundo jornais de hoje, Putin disse que se o Iraque atrapalhar o trabalho dos inspetores da ONU, "a Rússia pode mudar sua posição". Ou seja, o fator principal de tensão e incerteza do mercado de dólar no Brasil, o medo da guerra e suas conseqüências, continua no caminho do agravamento. Com isso, mesmo depois de o dólar fechar na cotação recorde do ano ontem, a R$ 3,64, a moeda abriu em alta hoje, e uma alta forte, de 0,82%, a R$ 3,67. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.