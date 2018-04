Iraque diz que Opep vai cortar a produção O ministro do Petróleo do Iraque, Hussain al-Shahristani, afirmou ontem que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) vai reduzir a produção a fim de provocar a alta do preço para cerca de US$ 70 o barril. Segundo ele, o corte na produção está previsto para em março. Na sexta-feira, o petróleo foi negociado por US$ 40,17 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York, ante US$ 147 em abril de 2008. Al-Shahristani lembrou que, antes da queda, seu país, dono da terceira maior reserva mundial de petróleo, cogitou o aumento da produção em 4,5 milhões de barris por dia.