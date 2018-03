Iraque e Coréia do Norte pressionam mercados asiáticos Apesar do desempenho positivo dos principais mercados americanos na sexta-feira (Dow Jones: +0,86%; Nasdaq: +0,18%), as bolsas do sudeste asiático caíram neste início de semana, também sob influência dos EUA. A posição do governo de George W. Bush em relação ao Iraque e à Coréia do Norte afetou grandemente o desempenho desses mercados. No Japão, o Nikkei 225 caiu 1,25%, afetado também pelo fato de a Taiyo Mutual Life planejar vender ações de bancos. Taiwan registrou seu pior volume financeiro do ano, fechando em queda de 0,70%, apesar de a blue chip Taiwan Semiconductor Manufacturing ter liderado os ganhos dos papéis de tecnologia. Em Manila o mercado encerrou o dia em baixa (-0,40%), numa sessão mista, marcada por baixo volume financeiro. O índice Kospi registrou o pior desempenho dos últimos 15 meses, fechando em queda de 0,33% (544,24 pontos). No intervalo dos negócios, as demais bolsas do sudeste asiático foram: Hong Kong: -0,74%; Indonésia: -1,30%; Malásia: -1,45%; Tailândia: -0,45% e Cingapura: -0,03%.