Iraque pode ter o dobro de petróleo, diz <i>Financial Times</i> O Iraque pode ter quase o dobro de reservas de petróleo do que se imaginava antes, segundo um estudo independente de seus recursos, o maior já realizado desde a invasão americana em 2003, divulgado pelo jornal britânico Financial Times. Se esta nova quantidade de petróleo for confirmada, o Iraque sai do terceiro lugar mundial em reservas, com 116 bilhões de barris, para o segundo lugar, atrás da Arábia Saudita e ultrapassando o Irã. A potencial presença de 100 bilhões de barris de petróleo a mais nos desertos do oeste destaca a oportunidade para o Iraque ser um dos maiores fornecedores de petróleo do mundo e atrair grandes companhias, se os conflitos internos forem resolvidos. O estudo da consultoria IHS estima que a produção de petróleo iraquiana pode aumentar de sua atual taxa de menos de 2 milhões de barris por dia para 4 milhões de barris por dia dentro de cinco anos, se os investimentos internacionais forem feitos. A pesquisa da IHS é baseada em informações coletadas no Iraque antes e depois da invasão, mostrando as reservas de petróleo e históricos de produção. As estimativas também são baseadas em análises e pesquisas geológicas. Baixo custo Os custos de produção no Iraque são baixos em comparação a outros lugares como plataformas marítimas. A estimativa de custo da IHS é de menos de US$ 2 por barril. Mas o desenvolvimento da indústria depende da melhoria da segurança no país. "Obviamente a situação de segurança é muito ruim, mas quando você analisa a oportunidade além da superfície, não existe nenhum lugar como este. Geologicamente, está bem no alto, uma ótima oportunidade", disse Ron Mobed, da IHS, ao Financial Times. Dos 78 campos de petróleo do Iraque identificados pelo governo como comerciais, apenas 27 estão produzindo. Outros 25 ainda não foram desenvolvidos, mas estão próximos de começar a produção e outros 26 ainda não foram desenvolvidos e estão longe de começar a produzir. O governo do Iraque estimou que vai precisar de US$ 20 bilhões a US$ 25 bilhões de investimentos de companhias estrangeiras para fazer com que sua produção alcance seu potencial total. Métodos de produção já avançaram muito nas últimas duas décadas e métodos como perfurações horizontais ainda precisam ser desenvolvidos no Iraque. Quase todas as companhias internacionais de petróleo e outras menores já afirmaram que têm interesse em trabalhar no país. Mas, até agora, os únicos novos contratos de companhias estrangeiras são os cinco assinados pelo governo regional do Curdistão, no norte do Iraque, relativamente mais pacífico. O governo iraquiano planeja apresentar ao Parlamento sua proposta de lei para o petróleo na próxima semana, depois de uma reunião de líderes políticos e especialistas na quarta-feira em Dubai. Mas muitos dos detalhes mais importantes ainda precisam ser negociados. A produção de petróleo em partes do deserto ocidental, que são ligadas às províncias de maioria sunita, pode ajudar a resolver algumas das diferenças entre os blocos políticos sectários do país.