Iraque provoca queda das bolsas européias A Bolsa de Frankfurt rompe o nível psicológico de suporte dos 3 mil pontos, enquanto os mercados de Londres e Paris também operam em baixa, com os investidores voltando a computar em seus negócios o preço de uma guerra contra o Iraque, enquanto digeriam os números de balanços e prognósticos negativos de companhias norte-americanas. O Xetra-DAX, referencial da Bolsa de Frankfurt, perdia 65 pontos (2,11%), caindo para 2.989 pontos, fortemente pressionado pelos papéis de tecnologia, após os comentários da Microsoft. A SAP caía 4,3%, enquanto a Siemens recuava 3,6%. Em Paris, o CAC-40 recuava 53 pontos (1,72%), para 3.088 pontos. O FTSE-100, de Londres, cedia 26 pontos (0,68%), para 3.855 pontos, computando um desempenho negativo mais ameno, em razão de ser considerado um mercado mais defensivo em comparação com os do continente europeu. A Nomura Securities afirmou que os comentários do presidente iraquiano Saddam Hussein e a descoberta de ogivas no Iraque impulsionaram o deságio dos valores das ações, mas a corretora destacava que uma eventual guerra contra Bagdá não deverá ocorrer no curto prazo. Para a Nomura, os resultados da GE servirão como um indicador antecedente crucial sobre o estado da economia, após os números da IBM, Microsoft e GM terem dado um referencial sobre os principais setores econômicos dos EUA.