Iraque retoma exportação; perdas foram de US$ 1,2 bi, diz ONU O Iraque retomou hoje as exportações de petróleo cru, depois de um mês de paralisação em solidariedade aos palestinos. Segundo a agência de notícias oficial iraquiana, uma autoridade do ministério do Petróleo teria dito que "os navios-tanque que forem chegando serão carregados com petróleo cru a partir de quinta-feira". A agência não explicou o porquê de os tanques terem de esperar até quinta-feira para começarem a ser carregados. O Iraque interrompeu suas exportações de petróleo em 8 de abril por um mês "condenando a agressão criminal da administração do mal dos EUA e os sionistas," disse a agência oficial. O Escritório das Nações Unidas do Programa Iraque divulgou um relatório ontem dizendo que o Iraque perdeu US$ 1,2 bilhão por causa das interrupções nas exportações de petróleo. Estoques dos EUA caem Os estoques norte-americanos de petróleo cru caíram em 5,5 milhões de barris na semana que terminou em 3 de maio, em relação à semana anterior, para 320,0 milhões de barris, divulgou o Departamento de Energia dos EUA. Em comparação à mesma semana de 2001, os estoques de petróleo cru caíram em 5,4 milhões de barris. Os estoques de gasolina subiram em 29,2 milhões de barris na semana passada, para 241,1 milhões de barris e 39,6 milhões de barris em relação à mesma semana do ano passado. Os estoques de destilados subiram em 1,3 milhão de barris na semana passada, para 121,5 milhões de barris. Em comparação com a mesma semana de 2001, os estoques subiram em 16,3 milhões de barris. A utilização das refinarias caiu para 96,3 na última semana, de 94,5 na semana anterior.