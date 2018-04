Iraque suspende embargo ao petróleo e preço cai A televisão estatal iraquiana anunciou que o país vai reiniciar as exportações de petróleo a partir da meia-noite de amanhã. A decisão foi tomada durante uma reunião ministerial chefiada pelo presidente Saddam Hussein. No mercado eletrônico da Nymex, as cotações do petróleo cru para junho caíam US$ 0,71 (2,67%), para US$ 25,91 o barril às 7h35 (de Brasília) com a notícia. O contrato chegou a cair 3% esta manhã. As exportações iraquianas estavam suspensas deste o dia 8 de abril em retaliação à onfensiva israelense contra territórios palestinos. Saddam Hussein tentou liderar um embargo dos países árabes produtores de petróleo em represália a Israel, mas não obteve apoio. Segundo analistas, a retomada das exportações iraquianas deverá diminuir a pressão sobre os preços do petróleo. Antes do embargo, o país estava exportando cerca de 1,8 milhões de barris por dia.