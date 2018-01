IRF-M é de 1,91% e supera CDI O Índice de Renda Fixa do Mercado (IRF-M), que reflete o desempenho de papéis prefixados, cujo rendimento futuro é dado pela expectativa futura da taxa de juros, apurou um porcentual positivo de 1,91% em dezembro, seu primeiro mês de existência. Já o CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que era tido até então como o referenciador dos fundos prefixados, obteve 1,10% no mesmo período. Segundo o gerente da Área Técnica da Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima), responsável pela elaboração do referencial em conjunto com a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), Luiz Macayba, o sucesso do índice reflete a conjuntura econômica de redução da taxa básica de juros e tem uma metodologia consistente. "Mais instituições devem aderir ao IRF-M, principalmente depois que o sistema eletrônico permitir o registro de operações de swap (troca de taxas), na Central de Custódia e Liquidação Financeira (Cetip)", prevê Macayba. Troca de indexadores facilita gestão dos fundos A troca de indexadores irá facilitar a gestão dos fundos indexados ao IRF-M, hoje com uma carteira formada exclusivamente por títulos públicos. O indexador é calculado a partir de uma carteira teórica composta de títulos públicos federais prefixados (LTNs) desde 1.º de dezembro pela BM&F e pela Andima, reunindo as instituições do mercado aberto. Na sexta-feira, o índice variou 0,060% em relação ao fechamento de quinta-feira. Pactual Fix é o único do mercado referenciado pelo IRF-M O Pactual Fix, fundo com gestão ativa, ou seja, com a finalidade de superar a variação do seu indexador e único referenciado pelo IRF-M no mercado, obteve um ganho de 2% no mês passado, superando o IRF-M, e, consequentemente, o rendimento das aplicações referenciadas em CDI. O diretor de Distribuição de Asset Management do Banco Pactual, Rodrigo Xavier, comemora também a constituição de patrimônio do fundo, que atingiu R$ 14 milhões no primeiro mês de existência. "O cenário econômico de queda gradual da taxa de juros é perfeito para fundos prefixados", explica. O fundo Pactual Fix tem captação mínima de R$ 50 mil, taxa de administração de 1% ao ano, mais taxa de desempenho de 20% sobre o que exceder o IRF-M.