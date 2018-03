Irlandeses querem banir carne brasileira da UE O presidente da associação irlandesa de criadores de gado (ICSA, na sigla em inglês), Robin Smith, solicitou ao comissário europeu responsável pela saúde e proteção ao consumidor, David Byrne, um banimento temporário às importações de carne bovina do Brasil dentro do bloco europeu. Segundo o jornal irlandês Irish Independent, o pedido é uma resposta ao surgimento na semana passada de um caso de febre aftosa no Brasil, os primeiro caso no país em quase três anos. O diário observa que a Argentina e Russia proibiram as importações da carne brasileira nos últimos dias por causa da doença. Segundo Smith, o departamento de Alimentação e Veterinária da União Européia já havia declarado que o sistema para monitorar o movimento de animais no Brasil não pode ser considerado completamente confiável.