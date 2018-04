Irmão de Bush defende fim de tarifas ao etanol brasileiro Jeb Bush, ex-governador da Flórida e irmão do presidente americano George W. Bush, afirmou nesta segunda-feira que as tarifas de importação sobre o etanol brasileiro "não fazem sentido" e devem ser eliminadas. "Subsídios e tarifas atrasam o desenvolvimento dos biocombustíveis, porque protegem produtores ineficientes e emperram a inovação", disse Bush, referindo-se à proteção dos produtores americanos de etanol de milho. Durante o lançamento de um estudo sobre biocombustíveis do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Bush afirmou que eliminar ou reduzir aos poucos a tarifa de US$ 0,54 sobre etanol importado é a maneira mais rápida e mais barata de os Estados Unidos aumentarem seu fornecimento e consumo de etanol. "Afinal de contas, por que deveríamos cobrar tarifa de US$ 0,54 por galão de etanol do Brasil, da Colômbia ou do Haiti, sendo que todo o petróleo entra nos EUA sem pagar impostos?" Jeb Bush, que é um dos coordenadores da Comissão Interamericana de Etanol, disse ser importante não confundir independência energética com autonomia energética. "Eliminar todas as nossas importações de combustíveis é um objetivo que não é realista e é desnecessário", disse Bush, em uma posição diametralmente oposta a democratas como o senador e presidenciável Barack Obama. Obama, defensor das tarifas sobre o etanol, diz que não faz sentido substituir importação de petróleo por importação de etanol. "Em vez de tentar acabar com as importações, nós deveríamos eliminar nossa dependência de combustíveis de países que são instáveis ou hostis", disse Bush. Segundo ele, com o etanol, haveria milhares de fornecedores. "Hoje , por exemplo, na Venezuela, Chávez controla toda a produção, ele pode romper contratos, como já fez, estatizar empresas, como já fez, e usar a Pededvesa para objetivos prejudiciais aos Estados Unidos", afirmou o irmão de George W Bush, em entrevista após o evento. "Prefiro depender do fornecimento de uma cooperativa peruana de etanol do que depender de um ditador." Segundo Bush, os EUA precisam mudar sua política de combustíveis alternativos se quiser atingir o objetivo de aumento de consumo de etanol. "Nossa política atual para o etanol é uma política agrícola, e não energética", disse. Eficiência Bush admitiu que o etanol de milho é bem menos eficiente do que o combustível produzido a partir da cana-de-açúcar. E apontou para o problema da alta dos preços do milho, por causa da maior demanda por etanol, o que está inflacionando custos dos produtores de carnes nos EUA. "Se os EUA participarem do mercado apenas com etanol de milho, haverá uma crise de preços na carne e nas tortillas." Investimentos O ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues e o presidente do BID Luis Alberto Moreno, que também são coordenadores da Comissão Interamericana de Etanol, estavam presentes no evento. Moreno anunciou investimentos de US$ 300 milhões do BID em projetos de energia sustentável. E Roberto Rodrigues sugeriu que a tarifa cobrada do etanol brasileiro seja usada para pesquisas no projeto de cooperação de biocombustíveis entre os dois países. "Podemos isar o dinheiro das tarifas, que é dinheiro dos brasileiros, para pesquisas, não?", sugeriu Rodrigues. O ex-ministro enfatizou a importância da inclusão do etanol na rodada Doha, propondo a criação de um capítulo específico para tratar da abertura dos mercados para agroenergia.