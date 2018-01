IRPF: declaração de ajuste pela Internet Para quem pretende receber nos primeiros lotes a restituição do Imposto de Renda de 2001, ano base 2000, a dica é entregar a declaração pela Internet. Isso porque, no momento, essa é a única via disponível para o contribuinte enviar a declaração. E uma das normas da Receita Federal é liberar a devolução primeiro para quem entrega logo a declaração. O programa está disponível no site da Receita (veja link abaixo). Os contribuintes que preferem copiar o programa da Internet para entregar a declaração em disquete nas agências bancárias podem até deixá-la pronta. Mas os bancos só estarão recebendo os disquetes no período que vai de 2 a 30 de abril. As papelarias já estão vendendo o formulário simplificado (verde) e o completo (azul), para quem quiser usar esse documento. Mas o manual de orientação para o preenchimento da declaração estará disponível nas unidades da Receita Federal apenas na segunda quinzena de março, segundo a auditora fiscal da Receita Claire Feliz Regina. O manual é importante porque é nele que o contribuinte que não tem acesso à Internet vai encontrar todas as informações para o preenchimento da declaração, incluindo os códigos das profissões, que foram alterados neste ano. Obrigatoriedade Entre outras situações, está obrigado a entregar a declaração de ajuste anual o contribuinte residente no Brasil que no ano de 2000 recebeu rendimentos tributáveis na declaração cuja soma foi superior a R$ 10,8 mil, como ganhos com trabalho assalariado, não-assalariado, proventos de aposentadoria, pensões, aluguéis, atividade rural; recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil; teve posse ou propriedade de bens ou direitos, em 31 de dezembro de 2000, de valor total superior a R$ 80 mil. Veja mais informações sobre a declaração do Imposto de Renda no link abaixo.