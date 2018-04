IRPJ eleva arrecadação em abril A Receita Federal arrecadou R$ 19,831 bilhões em abril. A receita administrada somou R$ 18,654 bilhões e as demais receitas R$ 1,177 bilhão. Em termos reais, considerando a variação do IGPD-I, a arrecadação de abril foi 8,54% superior a de abril de 2001. No acumulado de janeiro a abril, a arrecadação de impostos e contribuições da Receita Federal somou R$ 77,302 bilhões, valor 12,93% superior ao acumulado no mesmo período do ano passado. Pagamento do IRPJ O pagamento da primeira cota ou cota única do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) em abril fez com que a arrecadação de tributos e contribuições da Receita Federal crescesse 13,93%, em termos reais (considerando a variação do IGP-DI), em relação ao volume apurado em março. Segundo o secretário-adjunto da Receita, Ricardo Pinheiro, houve um incremento de 13,76% na arrecadação do IRPJ e de 7,03% na arrecadação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pinheiro também disse que no mês passado houve uma arrecadação atípica de cerca de R$ 404 milhões referente a um aumento dos impostos pagos pelas empresas que recolhem IRPJ trimestralmente e pelas companhias que fazem recolhimentos mensais deste imposto. Outro fator que contribuiu para o aumento na arrecadação de abril frente a março foi o pagamento, no mês passado, da primeira cota ou cota única do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) deste ano. Esse pagamento somou em abril R$ 847 milhões. A arrecadação de R$ 19,831 bilhões em abril foi a segunda maior arrecadação do ano, inferior apenas ao volume apurado em janeiro. Para meses de abril, o volume registrado pela Receita no mês passado é o melhor da série histórica da Receita, que contabiliza esses dados desde 1998.