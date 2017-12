Irregulares consideram atividade fundamental As pessoas notificadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por atuarem sem a autorização no mercado acionário argumentam que estão sendo punidas ao exercerem "uma atividade fundamental". Segundo Suzanna Ribeiro Dornelles, proprietária da São Luís Ações, os interessados em fazer negócio com pequenos volumes de ações encontram enormes dificuldades de acesso ao mercado tradicional. Após a atuação da CVM, ela continua atuando no mercado de ações. De acordo com a corretora, a documentação exigida pelas instituições tradicionais é muito grande e, em alguns casos, os clientes não possuem recursos para arcar com os custos do negócio. Para Suzanna, quem lida com este tipo de negócio não tem outra saída a não ser praticar taxas muito acima do que é cobrado pela corretoras legalizadas. Isso ocorre, segundo ela, porque o pequeno acionista exige dinheiro por seus papéis no menor tempo possível. Rogério Scoco, gerente comercial da JR Representações Comerciais, Assessoria e Intermediação de Negócios Mobiliários também argumenta que esses profissionais suprem uma demanda natural do mercado. A corretora também foi notificada e continua atuando no ramo. Para eles, no entanto, a atividade não deveria ser extinta, para impedir que os pequenos investidores fiquem sem opções no mercado. Os corretores acreditam que esse tipo de atividade deveria ser regulamentada.