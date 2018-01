Irregularidades na entrega do IR Cerca de 50 mil declarantes realizaram a entrega da declaração de 2000 no programa de 1999. Essas declarações não têm validade. Por isso, a Receita Federal já orientou seus técnicos a receber a declaração de Imposto de Renda 2000 de contribuintes que fizeram a entrega no programa IRPF99. A nova apresentação não estará sujeita à multa, desde que esteja acompanhada do recibo de entrega e este esteja datado até 28 de abril. Vale ressaltar que o contribuinte somente poderá regularizar essa situação nas unidades da Receita. Para checar se você preencheu a declaração no formulário certo, verifique se a ficha de identificação preenchida possuía campo para a indicação do número do título de eleitor. No formulário de 99 não havia esse campo.