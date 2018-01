Isenção de IR para estrangeiros vale para títulos definitivos A Medida Provisória que isenta de Imposto de Renda (IR) a aplicação dos estrangeiros em títulos públicos vale para todo e qualquer título do governo, sem levar em conta o prazo do vencimento destes papéis. No caso dos fundos de investimento - formado por papéis de dívida pública e privada -, para que o investidor estrangeiro seja beneficiado pela isenção do IR será necessário que 98% do patrimônio da carteira esteja aplicado em títulos públicos. Este benefício não vale, contudo, para títulos adquiridos numa das pernas das operações compromissadas - aplicações em que o investidor compra o título com o compromisso de revendê-lo ao governo. Já as aplicações compromissadas em que o investidor vende o papel com o compromisso de recebe-lo de volta estão isentas. Essa restrição em uma das pernas da compromissada foi incluída para evitar especulação dos investidores. É o chamado "ferrolho" atribuído pelo secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy. Essa restrição foi imposta porque, na prática, o investidor não adquire o título de forma definitiva. Ele reforçou a idéia de que a isenção do IR em aplicações de investidores estrangeiros em títulos públicos federais só valerá para operações de compra ou venda definitiva. "Os investidores estrangeiros poderão fazer operações compromissadas com os títulos, mas perderão a isenção", disse Levy, lembrando que as operações compromissadas também arcam com os custos de IOF e da CPMF. A idéia, segundo ele, é evitar que as aplicações em títulos públicos de investidores estrangeiros fiquem restritas ao curto prazo e a operações remuneradas por taxa de juros flutuantes (Selic). CPMF e mercado de ações Ficou esclarecido também que a isenção do CPMF para as ofertas públicas de ações (IPOs) vale também para emissões secundárias, ou seja, para aumento de capital. Em 2005, entre emissões primárias e secundárias de ações, foram captados cerca de R$ 11 bilhões. Levy explicou que a desoneração do CPMF vai estimular as emissões dentro do Brasil, as quais já vêm crescendo nos últimos dois anos.