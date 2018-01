Isenção do IR pode trazer R$ 4 bi de estrangeiros até final do ano Com a isenção do Imposto de Renda (IR) para o investidores estrangeiros que comprarem títulos públicos, o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, previu que o volume de aplicações estrangeiras nestes papéis pode dobrar no prazo de um ano. Hoje, o estoque desses investimentos é de US$ 5 bilhões. Ele afirmou que não ficaria surpresa se, até o final do ano, entrassem US$ 4 bilhões de investimentos estrangeiros em títulos públicos. Ele fez essa estimativa, ressalvando ser difícil fazer uma projeção. "Pode ser mais ou menos." Levy afirmou ainda que a renúncia fiscal decorrente da desoneração do IR para investimentos estrangeiros em títulos públicos será mais do que compensada pela melhora nos juros pagos pelo Tesouro na dívida pública. Segundo ele, com a isenção de IR para os estrangeiros, haverá aumento de demanda pelos papéis federais, o que deve provocar redução das taxas pagas pelo governo. Em uma simulação, que classificou como simplificada, o secretário estimou a renúncia fiscal em R$ 100 milhões. Para chegar a este número, ele levou em conta que hoje existem R$ 5 bilhões de investimentos estrangeiros em títulos, que são tributados em 15% de IR, e estimando-se rendimento médio anual de também 15%. "Agora, utilizando um exemplo meramente ilustrativo, se toda a curva de juros baixasse 1%, e levarmos em conta emissões neste ano da ordem de R$ 300 bilhões, a economia do Tesouro seria da ordem de R$ 3 bilhões", disse Levy. "Esse é um exemplo simplificado para dar um saborzinho do que pode ser", completou. Preferência Ele previu que a demanda dos investidores estrangeiros deve se concentrar em papéis prefixados e títulos corrigidos por índices de preço, de prazo médio. "Há uma certa convergência de idéias - infelizmente não é uma unanimidade - que é importante avançar na melhora da composição da dívida, diminuindo a participação de papéis ´selicados´ (corrigidos pela Selic) e alongando os prazos da dívida. Temos trabalhado consistentemente para isso." Levy disse que a intenção do governo é alongar o prazo da dívida. Ele disse que os títulos prefixados e os corrigidos por índices de preços dão conforto ao Tesouro e melhoram a rolagem da dívida. Segundo ele, o aumento desses papéis na composição da dívida vai estabelecer um novo padrão de financiamento. Ele comparou o aumento desde papéis com prazos mais longos a uma "iluminação" no "aeroporto" da curva de juros. "É como se tivéssemos um campo de pouso iluminado. Quando fazemos a curva de juros, nada mais é do que o aeroporto todo iluminado para saber qual o caminho que podemos fazer." Essa "pista iluminada", destacou ele, permite um "pouso seguro". Levy disse ainda que, nesse "aeroporto iluminado", também pousam papéis privados, como debêntures. Caso específico: transferência de recursos O secretário-adjunto da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto, admitiu que a isenção de IR para investimentos em títulos públicos federais feitos por estrangeiros poderá resultar em alguma transferência de receitas para outros países. Isto acontecerá, segundo Barreto, nos casos em que houver algum tipo de acordo de tributação, em que o investidor estrangeiro recebia em seu país de origem a compensação integral no imposto pago ao investir em títulos públicos federais no Brasil. "Neste caso, o investidor pagava o IR aqui e era totalmente compensado em seu país de origem", disse. Com a isenção, afirma, o investidor deixará de pagar o imposto no Brasil e poderá honrar com seus compromissos fiscais em seu país de origem. Ele lembrou, no entanto, que há casos de acordos de tributação em que o investidor não paga imposto em seu país de origem mesmo em situações em que recebe isenção em aplicações feitas fora do seu país.