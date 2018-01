Isento: prazo de declarações rejeitadas vence hoje O prazo para a entrega da Declaração Anual de Isentos já terminou. Muitos contribuintes, porém, não conseguiram enviar o documento pela Internet (www.receita.fazenda.gov.br), pelo Receitafone (0300-780300) e pelas casas lotéricas, porque o sistema acusou divergência de dados cadastrais. Esses contribuintes devem dirigir-se a uma unidade da Receita Federal até hoje. Mas, para ser atendidos, precisam levar uma cópia do documento recusado pelo sistema, na Internet ou na casa lotérica, ou o código do atendimento impresso nesses documentos ou fornecido pelo telefone. Vale lembrar, no entanto, que o prazo foi ampliado apenas para quem estiver nessa situação. Ou seja, tentou e não conseguiu enviar o documento por divergência de dados cadastrais. Para os demais casos, o prazo terminou na sexta-feira e a Receita ainda não divulgou as normas para quem for regularizar a situação fora do prazo. Segundo Luiz Monteiro, auditor da Receita Federal, muitos contribuintes não conseguiram enviar a declaração por discordância de dados, como a data de nascimento. Mas os casos mais comuns são de pessoas que se declaram isentas, mas são sócios ou proprietários de empresas.