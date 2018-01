Isentos devem declarar até 30 de novembro Os contribuintes isentos da declaração do Imposto de Renda no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) até o fim de 2000 devem apresentar a declaração de isentos até 30 de novembro. A declaração de isento é uma obrigação anual, mesmo para os brasileiros que fizeram no ano passado o recadastramento do CPF. Os contribuintes que se inscreveram no CPF este ano ou que apresentaram a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda de 2001 em conjunto com o seu cônjuge, porém, estão dispensados de apresentar a declaração de isentos. Quem estiver obrigado a fazer a declaração de isento e não o fizer no prazo fixado pela Receita Federal de solicitar a regularização do CPF nas agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Correios. O custo será de R$ 4,50. Quem se omitir da entrega por dois anos consecutivos estará sujeito ao cancelamento do CPF. A omissão da entrega no primeiro ano coloca automaticamente o CPF do declarante como "pendente", o que exigirá a sua regularização. A entrega da declaração de isento pode ser feita pelo site da Receita Federal (veja link abaixo) e pelo telefone 0300-780300, ou ainda, nos Correios e nas lotéricas.