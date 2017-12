Isentos devem fazer declaração até dia 30 As pessoas que têm renda mensal de até R$ 900, estão isentas de pagar o Imposto de Renda, mas não podem deixar de declarar. Até dia 30 será possível entregar a Declaração de Isento 2000 em casas lotéricas, agências dos Correios, pelo site da Receita (veja link abaixo) ou pelo telefone 0300-780300. Após esse prazo, a regularização do CPF só poderá ser feita nas agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 4,50. Quem não fizer a regularização estará sujeito ao cancelamento do documento a partir da segunda semana de janeiro. Aqueles que deixaram de declarar por dois anos consecutivos já estão na lista de CPFs pendentes da Receita Federal e, se não entregarem a declaração este ano, terão seu documento cancelado. Veja mais informações sobre como proceder na hora de regularizar seu CPF no link abaixo.