Isentos do IR devem declarar até novembro As pessoas isentas do Imposto de Renda terão de 1º de agosto a 30 de novembro para apresentar à Receita Federal a declaração de isentos de 2001. Segundo informou o supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda (PIR) da Receita Federal, André Luis Viol, a declaração de isento é uma obrigação anual, mesmo para os brasileiros que fizeram no ano passado o recadastramento do CPF. Os contribuintes que se inscreveram no CPF este ano ou que apresentaram a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda de 2001 em conjunto com o seu cônjuge, porém, estão dispensados de apresentar a declaração de isentos. A Receita espera receber este ano 40 milhões de declarações de isentos. Quem estiver obrigado a fazer a declaração de isento e não o fizer no prazo fixado pela Receita Federal de solicitar a regularização do CPF nas agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Correios. O custo será de R$ 4,50. Se deixar de apresentar a declaração por dois anos consecutivos, o seu CPF será cancelado. Segundo Viol, a omissão da entrega no primeiro ano coloca automaticamente o CPF do declarante como "pendente", o que exigirá a sua regularização. Para entregar a declaração de isento, o contribuinte terá cinco opções. A alternativa mais usada pelos brasileiros é feita por meio de preenchimento de volante nas casas lotéricas, que este ano terá um custo de R$ 0,60 - um aumento de R$ 0,10 em relação ao valor cobrado em 2000. Opções para declaração A declaração também poderá ser entregue via Internet, no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br, sem custo para o declarante. Outra opção é o ReceitaFone, no número 0300-78-0300 para ligações feitas do Brasil, ou pelo número 55-78-300-78-300 para ligações originadas do exterior. O custo das ligações feitas de telefone fixo é de R$ 0,27 por minuto e de celulares, R$ 0,50. Ao final do telefonema, o declarante receberá o número da sua declaração, que funcionará como uma espécie de recibo de que a declaração foi entregue. O contribuinte também poderá optar em entregar a declaração pelos Correios, a um custo de R$ 0,50 ou de R$ 2,00. A declaração de R$ 0,50 é destinada apenas às pessoas físicas que possuem o novo cartão CPF, que é de plástico azul e contém um tarja magnética. Segundo o supervisor da Receita, já existem hoje cerca de 20 milhões desses cartões. Já a alternativa dos Correios com custo de R$ 2,00 garante ao declarante receber uma comunicação postal registrada, informando a situação da sua declaração. A novidade deste ano é que os correntistas do Banco do Brasil poderão apresentar a declaração de isentos para si próprios ou para terceiros, por meio de qualquer caixa automático de atendimento ou pelo "home banking" do banco. O custo máximo permitido nessa operação será de R$ 0,50 por declaração, com débito direto na conta. O supervisor da Receita Federal informou que essa operação com o Banco do Brasil é "piloto" e que, no futuro, outros bancos também poderão participar se tiverem interesse.