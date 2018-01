Isentos têm até amanhã para enviar declaração O prazo para a entrega da Declaração Anual de Isento termina amanhã. Até o fim de semana, cerca de 12 milhões de contribuintes, dos 60 milhões estimados pela Receita Federal, ainda não haviam feito a declaração. Estão obrigados a entregar a declaração de isento todos os contribuintes inscritos no CPF até 31 de dezembro de 2004 que estavam dispensados de entregar a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda de 2005, ano-base 2004. A maioria é de pessoas que tiveram, no ano passado, rendimento igual ou menor a R$ 12.696,00.