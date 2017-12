Isentos têm até terça-feira para entregar Declaração O contribuinte que teve rendimento tributável de até R$ 12.696 no ano passado tem só até terça-feira, dia 30 de novembro, para entregar a Declaração de Isento. Dados preliminares mostram que já foram entregues 44,3 milhões de documentos, de um total de 50 milhões esperados. Quem deixar de declarar poderá ter o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) suspenso a partir do ano que vem. Além da Internet, telefone (0300-78-0300), Banco do Brasil e Banco Popular do Brasil, a declaração pode ser feita nas lotéricas e Correios.