Islândia recapitaliza com 1,5 bilhão os três principais bancos do país O governo da Islândia deu ontem o primeiro passo para a reconstrução de seu combalido sistema bancário ao injetar nos três principais bancos um total de 1,5 bilhão. Os bancos Islandsbanki, Glitnir e Kaupthing tinham sido nacionalizados após o colapso sofrido em outubro. Naquele momento, as três instituições tinham acumulado uma dívida a credores no exterior de 43 bilhões. Segundo o ministro das Finanças islandês, Steingrimur Sigfusson, em comunicado, com a medida tomada ontem, a Islândia dá um primeiro passo para a reconstrução de seu sistema bancário. As medidas que foram aprovadas ontem pelo governo islandês contemplam que o Glitnir assuma todo o capital do Islandsbanki, enquanto o Kaupthing assumirá 87% do New Kaupthing, e o Estado ficará com a outra parte. O Estado vai continuar sendo proprietário do Landsbanki, ao qual ofereceu ajuda de 800 milhões. O Islandsbanki receberá 300 milhões e o New Kaupthing, 400 milhões. Um analista do banco SEB disse que a quantia oferecida é a necessária para ajudar na reativação da economia. A Islândia foi um dos países mais atingidos pela crise financeira internacional e o primeiro a decretar moratória. Na semana passada, o país nórdico, que conta com 300 mil habitantes, solicitou formalmente sua entrada na União Europeia.