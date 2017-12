Israel abrirá primeiro escritório turístico da AL no Brasil Por conta da forte procura de visitantes, o governo de Israel anunciou, nesta quinta-feira (2), que abrirá o seu primeiro escritório de Turismo da América Latina no Brasil. O anúncio é uma resposta à alta demanda de turistas brasileiros em peregrinação à Terra Santa. Somente no ano passado, 19.764 pessoas visitaram o país, o que representou um aumento de 73% se comparado a 2004. Ainda não foi definido um local para sediar o escritório. Segundo o governo israelense, duas cidades apontadas foram São Paulo e Rio de Janeiro, esta com maiores possibilidades de receber as instalações. A abertura de um escritório de representação no Brasil coincidirá com a de outro em Atlanta, nos Estados Unidos. Crise turística A preferência pelo Rio de Janeiro talvez seja o resultado de uma visita à terra santa feita pela governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Matheus, e seu marido, Anthony Garotinho, em 2004. Na época, Israel estava em plena crise turística. Rosinha então foi ao país com o objetivo de apoiar o turismo bilateral e outros campos de cooperação. Comunidades O escritório no Brasil também atenderá os visitantes das comunidades judaicas do Brasil e da Argentina, as duas mais numerosas da América Latina com 150 mil e 200 mil pessoas, respectivamente. Entre 80% e 90% dos cerca de 70 mil turistas latino-americanos que visitaram Israel no ano passado eram peregrinos cristãos, e o resto empresários e turistas judeus. Vôos diretos No caso da América Latina, o governo israelense também procura encorajar o estabelecimento de vôos diretos com o continente. Atualmente, apenas vôos fretados em ocasiões especiais, como por exemplo durante o Carnaval do Rio, ligam diretamente a América do Sul e Israel. O trajeto usual passa obrigatoriamente por capitais européias ou da América do Norte.