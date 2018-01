Israel também suspende importação de carne do Brasil A Embaixada de Israel no Brasil confirmou a suspensão das importações de carnes do País. O embargo vale para todo tipo de carne e será mantido até que o governo brasileiro envie mais informações a Israel sobre o foco de febre aftosa constatado no município de Eldorado, em Mato Grosso do Sul. A informação foi confirmada pela embaixada, que entrou em contato com a Secretaria de Defesa Veterinária, do Ministério da Agricultura de Israel. Rússia e Chile O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul), Leôncio de Souza Brito Filho, informou hoje que o Chile e a Rússia suspenderam as compras de carnes do Brasil. A medida refere-se à carne bovina, suína e de frango do Mato Grosso do Sul, onde foi registrado foco de febre aftosa. A produção dos demais Estados não sofreu qualquer embargo por parte do país. De acordo com fonte do governo russo no porto de Itajaí (SC), que é o principal ponto de saída de cargas para Moscou, os lotes que estão nos portos não poderão ser embarcados. O Ministério da Agricultura não confirmou a informação até o momento. Na manhã de hoje, já havia rumores de que Israel e a África do Sul suspenderiam a compra de carne brasileira. Entre estes quatro países, o principal mercado é a Rússia. Paraguai Também as autoridades paraguaias proibiram hoje a entrada de bovinos e suínos, assim como de carne fresca e de outros produtos animais, procedentes do Mato Grosso do Sul. O Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Animal (Senacsa) divulgou que a medida, de caráter temporário, representa a proibição da entrada de "animais, produtos e subprodutos de origem animal" procedentes do Mato Grosso do Sul.