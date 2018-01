Israelense e norte-americano levam Nobel de Economia O israelense Robert Aumann e o norte-americano Thomas Schelling conquistaram o prêmio Nobel de Economia por suas análises de teoria do jogo, que podem ajudar a resolver conflitos empresariais e comerciais. Segundo a Academia Real Sueca, seus estudos foram usados em "políticas de desarmamento e segurança, formação de preços no mercado e em negociações econômicas e políticas". O prêmio vêm acompanhado de um cheque no valor de US$ 1,3 milhão. Aumann, de 78 anos, nasceu na Alemanha, mas tem dupla nacionalidade norte-americana e israelense. Atualmente, ele dá aulas na Universidade Hebraica de Jerusalém. Schelling, de 84 anos, é professor da Universidade de Maryland. A teoria do jogo é uma ciência que analisa estratégias, que tendem a determinar quais ações tomadas pelos jogadores - parceiros comerciais, funcionários ou sindicatos - que asseguram o melhor resultado para eles.